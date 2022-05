Salam : la bande-annonce du documentaire sur Diam’s dévoilée (vidéo)

« Je pensais à la mort de plus en plus mais je ne disais rien. Je continuais à faire semblant. D’ailleurs, parfois, je me demande : on était combien à faire semblant ? »

Diam’s fait son grand retour sur le devant de la scène médiatique avec la sortie du documentaire Salam dans lequel l'ancienne rappeuse raconte ses années de gloire mais aussi et surtout sa descente aux enfers avant de retrouver la paix et la sérénité notamment grâce à l'islam., confie-t-elle. Le film, produit par BrutX, est présenté au Festival de Cannes jeudi 26 mai. La veille de cette diffusion en avant-première, les premières images ont été dévoilées à travers une bande d’annonce. Un avant-goût du documentaire qui sera en salles les 1er et 2 juillet prochains.