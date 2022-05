« Salam » : le comeback surprise de Diam’s au Festival de Cannes, l'artiste s'explique

Après des années d’absence sous le feu des projecteurs, Diam’s, de son vrai nom Mélanie Georgiades, revient à la lumière pour le plus grand bonheur de ses fans, toujours nombreux. Ce n’est pas avec la musique que l’artiste fait son comeback surprise mais avec un documentaire au nom très évocateur : Salam , qui signifie « paix » en arabe, en référence à la sérénité retrouvée de Diam’s après des années de tourmente subis pendant ses années showbiz.



L’annonce a été faite vendredi 29 avril par la plateforme de streaming de Brut qui a coproduit le documentaire avec Black Dynamite. « BrutX est fier de vous annoncer la projection en avant-première mondiale et en séance spéciale au Festival de Cannes du film documentaire Salam, écrit et réalisé par Mélanie Diam’s, Houda Benyamina et Anne Cissé » , a écrit la plateforme dans un communiqué. Mélanie « nous entraîne sur les traces de Diam’s et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire » .



Salam est présenté comme un documentaire « puissant et bouleversant » où Diam’s se raconte « à cœur ouvert » sur ses années de gloire mais aussi sa descente aux enfers et ses problèmes psychiatriques. Le documentaire entend soulever « la problématique de la santé mentale chez une grande artiste française et le choix délicat de changer de vie ».