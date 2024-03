Sur le vif Russie : un adolescent musulman félicité pour son courage pendant l'attentat de Moscou Rédigé par Lina Farelli | Lundi 25 Mars 2024 à 11:25









Guerre en Ukraine : les leaders musulmans de Russie unis dans une démonstration de loyauté, divisés dans la compétition pour le pouvoir Le dernier bilan de l’attaque du Crocus City Hall à Moscou, survenu dans la soirée du vendredi 22 mars, fait état d’au moins 137 morts. Le complexe ayant été incendié après la fusillade, l’identification des victimes est toujours en cours.Le bilan aurait pu être plus lourd sans l’intervention d’un adolescent de 15 ans, qui travaillait ce soir-là dans les vestiaires. Islam Khalilov a contribué à sauver une centaine de vies en leur indiquant le chemin à prendre pour évacuer la salle de concert, malgré le danger., a raconté le jeune homme de confession musulmane auIslam Khalilov se verra décerner une médaille du mérite par le mufti de Russie, Ravil Gainutdin. Il devrait également être décoré prochainement par les autorités.Quatre personnes présentées comme les assaillants ont été arrêtés. L’attentat a rapidement été revendiqué par l’organisation Etat islamique (EI), plus précisément sa branche afghane, l'Etat islamique au Khorasan (EI-K). Celle-ci est active en Russie, pays dont l’implication en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad et ailleurs dans le monde est dénoncée par l’EI-K.L’organisation terroriste est considérée comme le groupe, selon l'Institut français des relations internationales (IFRI) en 2021 : il est notamment derrière l'attentat à l'aéroport de Kaboul qui a fait 183 morts en août 2021 après le retour des Talibans ou encore derrière l’attaque à la bombe en janvier dernier qui fait plus de 90 morts à Kerman, en Iran, lors d'une commémoration en l'honneur du général iranien Qassem Soleimani.Deux semaines avant l'attentat du Crocus City Hall, les autorités russes avaient annoncé avoir tué des membres présumés d'une cellule de l'EIK dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou, rapporte aussi France Info. Ils étaient soupçonnés de fomenter un attentat contre une synagogue de la capitale.Une journée de deuil national a été décrétée par le Kremlin. Vladimir Poutine, récemment réélu à la tête du pays, a promis de lourdes punitions et semble chercher une responsabilité ukrainienne dans l’attentat. L’Ukraine, pour sa part, a nié toute implication dans cette attaque qui a été très largement condamnée à travers le monde.Lire aussi :







