Rebel, un drame musical qui nous plonge dans la guerre et les horreurs de Daesh

Un document historique à l'affiche

Rebel est une tragédie musicale ; c’est aussi un film de guerre, développent les deux auteurs : « Le son "rend" vraiment l’environnement à travers lequel les personnages évoluent. Il permet cette immersion indispensable à ce type de cinéma. On est dans ce monde-là. Mais pas seulement. Le son permet aussi de jouer avec le réel et le surréel, le conscient et l’inconscient. » Dans certaines séquences, le spectateur est ainsi perdu entre la réalité vécue par un personnage et ses rêves ou son imaginaire.



Le film n’est pas basé sur l’histoire vraie d’une seule famille. Dès 2014, les deux cinéastes ont interrogé de nombreuses personnes pour recueillir les histoires de jeunes partis là-bas. Pour écouter leurs proches. Le scénario est basé sur tous ces témoignages de manière à « faire un film qui serait aussi comme un document historique, quelque chose d’assez complet. L’évolution de l’État islamique et les horreurs que ses membres ont commis, il fallait essayer d’en faire comprendre la complexité, car ce n’est pas seulement une histoire de radicalisation religieuse, c’est aussi l’histoire d’un mouvement que l’on pourrait qualifier de crime organisé » , précisent Adil et Bilall, pour qui « il fallait livrer un récit le plus nuancé possible pour faire comprendre comment des jeunes se sont faits abuser » par Daesh.



Film inédit sur la radicalisation des « fous du jihad » , façon Daesh, Rebel marquera les spectateurs autant pour le récit cru et, d’une certaine façon pédagogique, que par la poésie du scénario. Comme un aller et retour entre les horreurs commises au nom de Dieu aujourd’hui et au cours des siècles passés, et la beauté de la foi des croyants sincères. Une confrontation que nous avons vécue de loin, avant de la subir de près avec les attentats à Paris et à Bruxelles. Ce film se révèle être un outil précieux pour contrecarrer le discours radical de certains prédicateurs et rappeler au passage que les premières victimes des extrémistes se revendiquant de l'islam sont d’abord les musulmans eux-mêmes.