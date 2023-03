Ramadan 2023 : le Conseil national des imams lance une campagne en France

« L'accréditation des imams et des cadres religieux, répondant à un besoin impérieux pour les fidèles et pour notre pays, a pour rôle de normaliser et de reconnaître sur le terrain les compétences religieuses, le travail et le dévouement de nos imams et nos cadres »

« les procédures et les niveaux d'exigence de chaque catégorie d'imams ».

« œuvrer à la coordination des activités religieuses en cette période bénie du mois de Ramadan qui s'annonce »,

« tous les imams et cadres religieux à participer à cet effort collectif afin d'améliorer leurs conditions d'exercice et de reconnaissance, et de préparer l'avenir par la formation de nouvelles compétences pour nos mosquées et nos aumôneries »

A quelques jours du début du Ramadan 2023, le Conseil national des Imams (CNI) refait surface. L’association cultuelle portée par quatre fédérations musulmanes membres de La Coordination (Grande Mosquée de Paris, FFAIACA, Musulmans de France et Rassemblement des musulmans de France) a lancé, samedi 18 mars, sa compagne d’adhésion auprès des imams et des cadres religieux officiant en France afin de les accréditer., indique dans un communiqué le CNI, qui déclare avoir validéLe CNI, qui souhaite aussiappelleLire aussi :