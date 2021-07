Ramadan 2021 : le message fraternel des protestants aux musulmans de France

« En ce premier jour de Ramadan, le protestantisme français tient à adresser à la communauté musulmane de France ses pensées amicales et fraternelles. Quelques jours seulement séparent Pâques du Ramadan cette année. Nos grandes fêtes religieuses nous obligent et nous appellent à la réflexion sur le sens de l’existence et de la relation aux autres et à Dieu »

« Le Ramadan, par l’exercice du jeûne, et Pâques par l’annonce de la résurrection, disent ensemble le message universel de fraternité qui nous lie. Nous l’affirmons, au-delà de nos différences et c’est un témoignage de grande force : nos fêtes religieuses sont porteuses d’espérance, elles promeuvent ensemble l’apprentissage de la solidarité, la recherche de la paix et de la justice »

« Ramadan moubarak ! Nous vous souhaitons un Ramadan béni ! »

La Fédération protestante de France (FPF) a adressé, mardi 13 avril, un message fraternel aux musulmans de France à l'occasion du mois du Ramadan. Les pasteurs François Clavairoly, président de la FPF, et Pierre Lacoste, président de la commission des relations avec l'islam de la FPF.