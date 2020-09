Sur le vif Présidentielle 2022 : l’appel de Christian Estrosi à unir la droite avec Macron Rédigé par Benjamin Andria | Mardi 1 Septembre 2020 à 11:35





« Pour ne pas gâcher tous les talents de la droite, passons un accord avec Emmanuel Macron pour qu'il soit notre candidat commun à la présidentielle et que ceux-ci puissent participer au redressement de notre pays. » Tel est l’appel lancé lundi 31 août par Christian Estrosi lors d'un entretien au



« Bien évidemment, il y a des conditions, et cela doit se faire sur la base d'un projet commun » , a fait part le maire de Nice, pour qui cette union est « le seul moyen de ne pas renoncer à nos valeurs et à nos idées ».



C’est surtout le seul moyen pour la droite de gagner à la prochaine élection présidentielle en 2022 étant donné qu’aucun candidat des Républicains dont il est issu ne se démarque pour remporter l'adhésion des Français. « Aucun d’entre nous ne s’impose pour concourir à la présidentielle » , affirme-t-il.



Emmanuel Macron dont « le choix de s'appuyer sur des compétences de la droite et du centre, face à la gauche ».



L'appel de Christian Estrosi ne manquera pas de faire réagir la classe politique, à commencer par les membres des Républicains. Tandis que les cadres de LR sont appelés à clarifier leurs intentions, le secrétaire général du parti, Aurélien Pradié, a fait valoir sa ferme opposition à une telle alliance. « Mon devoir éthique, mon devoir de valeur politique, c'est de m'opposer à un homme (Emmanuel Macron) dont le projet politique n'est pas le mien, pas de me soumettre avec une lâcheté, un opportunisme que je trouve assez misérables » , a dénoncé le député sur France Info, pour qui « aujourd'hui l'honneur de la politique, ce serait de se vendre au plus offrant ».

Tel est l’appel lancé lundi 31 août par Christian Estrosi lors d'un entretien au Figaro. , a fait part le maire de Nice, pour qui cette union estC’est surtout le seul moyen pour la droite de gagner à la prochaine élection présidentielle en 2022 étant donné qu’aucun candidat des Républicains dont il est issu ne se démarque pour remporter l'adhésion des Français., affirme-t-il.Emmanuel Macron dont la droitisation a été davantage marquée lors du dernier remaniement ministériel est appelé à faireL'appel de Christian Estrosi ne manquera pas de faire réagir la classe politique, à commencer par les membres des Républicains. Tandis que les cadres de LR sont appelés à clarifier leurs intentions, le secrétaire général du parti, Aurélien Pradié, a fait valoir sa ferme opposition à une telle alliance., a dénoncé le député sur France Info, pour qui