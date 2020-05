Pourquoi le Conseil d'Etat ordonne la fin de l'interdiction de rÃ©union dans les lieux de culte

« Des mesures d’encadrement moins strictes que l’interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte prévue par le décret du 11 mai 2020 sont possibles, notamment compte tenu de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans d’autres lieux ouverts au public dans le même décret »

« qui rétablit une liberté fondamentale et constitutionnelle, celle du libre exercice des cultes dont l’Etat est garant ».

, fait-on part dans l'ordonnance.Le Conseil d'Etat avait été saisi par plusieurs associations et requérants individuels. Le Parti chrétien démocrate, qui avait aussi déposé un référé-liberté, s'est réjoui de la décisionMalgré la décision du Conseil d'Etat, la recommandation faite aux musulmans par le Conseil français du culte musulman (CFCM) de célébrer la fin du Ramadan et l'Aïd al-Fitr à la maison est toujours d'actualité, au regard du risque sanitaire que peuvent poser de grands rassemblements religieux.