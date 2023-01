Points de vue Pourquoi attendre la nouvelle année pour se fixer de bonnes résolutions ? Rédigé par Malika Tamlil | Lundi 2 Janvier 2023 à 13:00





Le nouvel an est là et, avec lui, de nouvelles résolutions vont être prises, de nouveaux objectifs vont être fixés, de nouveaux espoirs vont surgir. Mais pourquoi attendre cette période pour se fixer de nouveaux objectifs ? N’est-ce pas un simple effet de mode ? Chaque jour que Dieu nous permet de vivre est à considérer autant, voire plus que la seule période de la nouvelle année, puisque chaque moment compte et que rien ne nous garantit d’atteindre la nouvelle année.



Nous voilà donc devant nos nombreuses nouvelles résolutions qui, nous l’espérons tous, vont être assez motivantes, assez solides pour nous pousser à les réaliser. Si, comme beaucoup de nos concitoyens, une partie de nos résolutions disparait dès le début du mois de février, il est sûrement nécessaire de revoir notre manière de les prendre et/ou de les « choisir ».

Avoir une méthode pour des objectifs clairs En marketing, management et gestion de projet, il existe une méthode pour s’assurer que nos objectifs soient atteints : la méthode SMART, tout en précisant que, quel que soit l’objectif visé (personnel, professionnel…), les décisions et les efforts nous incombent, et Dieu Seul décidera du résultat, Lui Seul peut donner, reporter ou changer le résultat car « il se peut que vous détestiez une chose alors que c’est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu’elle vous est néfaste. C’est Dieu qui sait, alors que vous ne savez pas » . (Coran, sourate Al-Baqara, verset 216)



SMART ( intelligent en anglais) est un acronyme utilisé pour résumer les caractéristiques qu’un objectif proprement défini doit posséder. Un objectif SMART est un objectif qui est spécifique ( specific ), mesurable ( measurable ), atteignable ( attainable ), réaliste ( realistic ), et temporellement défini ( time-bound ).



Pour nos nouvelles résolutions, il est donc nécessaire pour les réaliser de les spécifier, c’est-à-dire que chaque objectif doit être bien défini, le plus clairement possible et de manière positive afin qu’il devienne attrayant et plaisant à réaliser. Un objectif flou a de fortes chances de le rester jusqu’à complètement disparaitre.



Ensuite, notre objectif doit être mesurable pour pouvoir suivre son avancement, jusqu’à atteindre sa réalisation. La mesure dépend de chaque personne et de ses activités quotidiennes, et selon notre mode de vie, nous allons fixer la quantité mesurable par jour ou par semaine par exemple. Il s’agit ensuite de se fixer un objectif atteignable, c’est-à-dire qu’il faut fixer la barre au bon niveau, ni trop haut pour ne pas être découragé et ni trop bas pour ne pas s’ennuyer car dans les deux cas, le risque est de délaisser cet objectif.



La condition suivante est qu’il doit être réaliste, c’est-à-dire qu’il doit prendre en compte nos ressources (temps, argent…) et notre contexte (familial, professionnel …). Un étudiant célibataire n’a pas les mêmes conditions qu’un parent par exemple. C’est une réalité dont il faut tenir compte car, le cas échéant, elle finira par nous rattraper et rattraper nos objectifs évidemment.

Savoir ajuster des objectifs selon les conditions « un objectif sans date est juste un rêve » . Nos objectifs doivent avoir un délai, c’est ce qui y mettra du « piment », du bon stress car il y a une date butoir. Et sans cette date, nos objectifs peuvent bien durer… toute la vie !



Bien sûr, selon les conditions de chacun, les objectifs peuvent être plus ou moins flexibles, ajustés, voire même complètement révisés si nécessaire. Le plus important est de se fixer ses objectifs de manière claire en tenant compte de toutes ces conditions, de demander conseil à Celui Qui sait par la prière du besoin, la prière de consultation et dans nos invocations, et de Lui faire confiance quant aux résultats car Il sait ce que nous ne savons pas et Il sait ce qui est le meilleur pour Ses Créatures, Exalté soit Son Nom.



« (…) Puis une fois que tu t’es décidé, confie-toi donc à Dieu ; Dieu aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance. » (Coran, sourate La Famille d’Imran, verset 159) Que nos résolutions, nos objectifs et nos rêves nous permettent d’atteindre Son agrément, Son Amour, l’Amour de Son Prophète (paix et salut sur lui) et de tous ceux dont l’amour nous sera profitable le Jour où il n’y aura d’autre Ombre que la Sienne.



