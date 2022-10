Pour la Grande Mosquée de Paris, « il n’existe pas de tenue religieuse définie et obligatoire en islam »

« incidents relatifs au port de signes religieux »

« la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles à l'école doit être, ni plus, ni moins, respectée par tous »

« le strict respect de la loi ne saurait cependant être appliqué sans la recherche constante du dialogue avec notre jeunesse, en évitant toute situation d’exclusion ou d’affrontement ».

« il n’existe pas de tenue religieuse définie et obligatoire en islam »

« à comprendre que la foi et les principes de notre religion ne s’incarnent pas et ne se résument pas dans un habit : l’islam n’enseigne ni la contrainte, ni l’ostentatoire mais bien la liberté, la décence dans le comportement et le respect de l’autre ».

« nous montrent que son traitement médiatique est surdimensionné », « elles nous obligent cependant à trouver de nouvelles solutions et, notamment, à faire œuvre d’une pédagogie renforcée et positive sur la laïcité »