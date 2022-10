Sur le vif Voile à l'école : les mosquées du Rhône dénoncent des « comportements provocateurs et irresponsables » Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 3 Octobre 2022 à 15:30





Le CMR demande aussi aux familles, aux parents en premier lieu, de se mobiliser « pour éviter une aggravation de la situation qui risquerait de susciter de nouvelles passions collectives autour de l’objet islam dans le débat politico-médiatique » . Il serait aussi judicieux et efficace de créer une chaine TikTok proposant des vidéos aussi bien léchées que celles des influenceurs rigoristes pour tenter de contrer l’audience et le prestige de prédicateurs improvisés qui déversent leur vision passéiste ou fantasmée de la religion. Pour le CMR, « il revêt un caractère majeur de trouver des solutions idoines pour le devenir de notre jeunesse » . Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) réagit auxd’une. Les lecteurs de la presse – ici Le Parisien – se souviendront avoir lu des articles consacrés au phénomène qui inquiètent le président du CMR, Kamel Kabtane : TikTok, ce réseau social dont les plus jeunes sont les principaux utilisateurs, abrite de nombreuses discussions sur les tenues religieuses dans les établissements scolaires.La loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux y est mise en cause. Bien entendu, les débatssur lesne sont pas les seuls. A côté de l’influence grandissante d’unequi, rapporte La Croix , une tendance récente est apparue parmi des courants autres que musulmans : celle, par exemple, de jeunes femmes chrétiennes vantant les mérites du voile. , fait savoir, inquiète, l'instance dans un communiqué du dimanche 2 octobre., déclare Kamel Kabtane. Le président du CMRLe CMR demande aussi aux familles, aux parents en premier lieu, de se mobiliser. Il serait aussi judicieux et efficace de créer une chaine TikTok proposant des vidéos aussi bien léchées que celles des influenceurs rigoristes pour tenter de contrer l’audience et le prestige de prédicateurs improvisés qui déversent leur vision passéiste ou fantasmée de la religion. Pour le CMR,