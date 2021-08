Postes Canada édite des timbres spécial Aïd al-Fitr et Aïd el-Kébir

« symbole distinctif de l'islam »

Postes Canada, le service postal canadien, marque le coup à l’approche de l’Aid al-Fitr . Mardi 13 avril, premier jour du mois du Ramadan, l’entreprise présentait sur son site le troisième timbre de sa série consacrée à cette fête mais aussi à l’Aïd el-Kebir en juillet prochain, deux célébrations majeures du calendrier musulman.Vendus depuis le 15 avril, les timbres sont décorés d’une nouvelle lunequi, explique-on dans la présentation du produit., ajoute-t-on.Cette initiative n’est pas une première. Le service postal, qui souhaitait commémorer deux, avait déjà édité des séries de timbres similaires pour ces mêmes occasions en 2017 et en 2020. La communauté juive a, elle aussi, eu droit à la sortie d’un timbre lumineux à l’occasion de Hanoukka en 2020. En 2017, les postes du Canada et de l’Inde avaient édité conjointement deux timbres spéciaux à l’occasion de la célébration de la fête de Divali, l’un des évènements religieux parmi les plus importants du monde indien.La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR), la principale organisation du pays à se consacrer à l'élimination du racisme et toutes les formes de discriminations raciales dans la société canadienne créée en 1996 par le gouvernement fédéral, a salué l'initiative de Postes Canada quiLire aussi :