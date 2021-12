« Où va la France ? » Ce qu’a dit Macron sur les musulmans, la laïcité, le « grand remplacement »

« il faut convaincre tous ces jeunes que leur avenir, c’est la France et la République »

« combattre avec de la haine ». « Il faut à tout prix éviter de faire l’amalgame entre ce projet de division, de séparatisme, et l’islam parce qu’il y a des millions de nos compatriotes qui sont des citoyens tranquilles, qui aiment la République, qui respectent les lois de la République, et qui croient dans une religion qui est l’islam. Il faut qu’on puisse les respecter et qu’ils vivent dignement dans la société. C'est ça la laïcité »,

« n'est pas l'effacement des religions, le combat des religions ».

« C'est le respect, chaque citoyen a le droit de croire mais chaque citoyen doit respecter les lois de la République et on ne peut pas invoquer sa religion pour dire qu'on ne veut pas respecter la République »

« Mon message pour nos compatriotes qui croient en l'islam, c'est seulement d'être pleinement des citoyens et citoyennes de la République. »

« grand remplacement »

« Nous sommes une nation d'immigration. D'abord européenne, ensuite africaine depuis les années 1970. Nous avons fait appel à elle, elle a aidé à bâtir notre pays. Donc, quand j'entends des absurdités comme immigration zéro, c'est impossible à mettre en place »

« Le grand remplacement n'est pas là, mais ce qui est vrai c'est que nous n'avons pas suffisamment intégré. Nous avons construit des quartiers avec tout le monde au même endroit, nous avons ségréguer »

« La pire des choses face aux peurs, c'est de jouer sur les ressentiments et de les exalter. »

« la propagande »

« procédera à l'analyse du programme afin de déterminer la part du temps de parole du président de la République susceptible d'être décomptée au titre du débat politique national »

Ses opposants politiques, tous partis confondus, n'ont pas attendu pour tacler le chef de l'Etat, accusé de faire de la propagande face aux Français. Plusieurs candidats en ont appelé au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour que l'intervention télévisée du président, qui aura duré deux heures, puisse être prise en compte dans le décompte du temps de parole dans les médias au nom de l'égalité entre les prétendants à l'Elysée. Le CSA a fait savoir qu'il « procédera à l'analyse du programme afin de déterminer la part du temps de parole du président de la République susceptible d'être décomptée au titre du débat politique national »