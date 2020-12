Nos sociétés ne peuvent plus évacuer la question spirituelle

La question de ce qui fait lien social et l’assassinat du roi le 21 janvier 1793. Comment déterminer ce socle de valeurs et de principes qui permet de faire société ensemble ? La réponse ne peut pas résider dans un universalisme abstrait construit autour d'une philosophie militante de la laïcité. La réponse est certes dans le plein respect du principe juridique de laïcité, dont Jean Rivero a parfaitement montré les vertus juridiques comme signifiant neutralité confessionnelle de l'État, mais surtout dans l'apprentissage et la connaissance de l'histoire et la culture françaises.



Faisons des jeunes générations des citoyens, à la fois fiers de leur pays et ouverts au monde et à la diversité qu'il comporte. Faisons comprendre aux jeunes nous avons un projet national de conciliation et non d'exclusion. Or, aujourd'hui, beaucoup pensent que la laïcité républicaine est un canon braqué sur leur foi, et en particulier, leur foi musulmane. Les conséquences en sont non seulement internes pour la cohésion nationale, mais également internationales quand on voit les complications diplomatiques, qui sont en train de résulter de cette politique.



Plutôt que d'ajouter sans cesse de nouvelles interdictions aux libertés, relisons le bel essai de François Sureau, Sans la liberté (Gallimard, 2019), il serait temps qu'une vraie réflexion sur la citoyenneté puisse en effet être engagée. Qu'est ce qu'être un citoyen français sans renoncer à une pluri-appartenance ? On peut être un bon citoyen français, tout en pratiquant sa foi, catholique ou musulmane, et en étant fière de ses origines ou de son accent.