Londres réaffirme sa volonté de devenir une place forte mondiale pour la finance islamique

A l'occasion du premier Iftar célébré mardi 28 mars à la Lancaster House, à Londres, Kemi Badenoch et Dominic Johnson, respectivement ministre et secrétaire d'Etat pour les Affaires et le Commerce, ont annoncé la création d'un groupe de travail sur la finance islamique. Son objectif est d'aider le ministère à faire de Londres la première place au monde pour la finance islamique. Devant un grand nombre d'ambassadeurs, Lord Johnson a déclaré qu'il tiendrait des conférences avec les représentants des principales banques islamiques du monde pour travailler sur ce projet. Les managers de banques d'affaires, les présidents des grandes entreprises britanniques et un certain nombre d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprise étaient également présents.Dans son discours, la ministre a rappelé que le Royaume-Uni entretenait de bonnes relations avec le monde musulman et souligné que les entreprises de toute taille apportaient une contribution significative à l'économie nationale. Kemi Badenoch a également assuré que son ministère aiderait les entrepreneurs dans leurs efforts pour trouver des débouchés sur de nouveaux marchés à l'international.Ce n'est pas la première fois que le gouvernement britannique affirme sa franche volonté de voir Londres devenir l'un des plus grands centres mondiaux pour la finance islamique, à l'image du Premier ministre David Cameron en 2013 . A l'époque, Londres figurait déjà comme le principal hub de la finance islamique en dehors des pays musulmans.