En période de crise, un indice islamique pour la Bourse de Paris renforcerait son attractivité face à Londres

Face à ces événements, la France pourrait se positionner. Aux vues des conséquences du Brexit et connaissant l’avance de la place financière londonienne en matière de finance islamique par rapport à ses voisines européennes, il faudrait peut-être voir dans ce contexte particulier l’opportunité de transformer la place de Paris en la dotant de nouveaux instruments capables d’attirer les capitaux issus de l’industrie financière islamique, qui connait depuis deux décennies une croissance importante et qui se caractérise par l’absence d’intérêt et l’utilisation d’instruments financiers éthiques et participatifs. Il s’agit d’accueillir les capitaux en provenance des pays musulmans et ainsi de concurrencer la place londonienne.Rappelons que l’industrie financière islamique a connu une croissance de 525,75 % entre 2006 et 2019, passant de 462 milliards en 2006 à 2429 milliards de dollars d’actifs en 2019. Aussi, afin que cette croissance puisse être profitable à la France, nous avons donc envisagé la création d’un indice islamique français dont la Bourse de Paris est actuellement dépourvue, afin d’étudier l’intérêt de ce type d’investissement dans le contexte français.En se basant sur le CAC 40, contenant les 40 premières capitalisations boursières françaises et en effectuant le même processus de filtrage que celui actuellement utilisé par Dow Jones dans le cadre de son indice Dow Jones Islamic Market Index qui consiste en l’exécution de trois ratios financiers : un ratio d’endettement, un ratio de créances et un ratio de liquidité, nous avons abouti à l’éviction de 75 % des valeurs composant l’indice CAC 40. En éliminant 47 % des entreprises de notre échantillon, le ratio d’endettement apparaît comme le filtre le plus restrictif juste après le filtrage extrafinancier qualitatif.Enfin, l’indice islamique parisien ainsi constitué serait composé de 10 valeurs aux poids hétérogènes et comprendrait des entreprises opérant principalement dans les secteurs de l’informatique et de la consommation discrétionnaire (biens et services considérés comme non essentiels). Après diverses analyses statistiques, l’indice islamique parisien apparaît à la fois moins risqué et plus performant que le CAC 40, avec une volatilité et bêta plus faibles et des rendements plus élevés sur la période de 2015 à 2020.