Au cœur de la crise, le Royaume-Uni émet 500 millions de livres de dette souveraine islamique

sukuk

sakk

« chèque »

« des titres de valeurs égales représentant des parts indivises dans la propriété d’actifs tangibles, d’usufruit, de prestation de services, d’actifs de projet spécifique ou d’une activité d’investissement particulière ».

La finance islamique est un compartiment de la finance éthique. Elle recouvre l'ensemble des transactions et produits financiers conformes à la loi islamique, qui repose sur cinq piliers : interdiction de l'intérêt, réalisation d'investissements aléatoires et incertains, spéculation hasardeuse, obligation de partager les pertes et profits et investissement exclusif dans l'économie réelle et tangible.À ces règles s'ajoute, à l'instar de l'investissement socialement responsable, l'exclusion de certains secteurs d'investissement : le tabac, l'alcool, la pornographie et les jeux d'argent. Les(pluriel de, ancêtre du mot), quant à eux, représentent une alternative islamique aux obligations (emprunts à intérêts), illicites en islam.L'Organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions financières islamiques (AAOIFI), principale institution de normalisation de l'industrie financière islamique, définit les sukuk commeCes titres, dont le rendement est lié à la performance d'un actif sous-jacent, confèrent à leurs porteurs un droit de copropriété direct ou indirect sur l'actif sous-jacent. Les porteurs de sukuk sont intéressés aux produits générés par le sous-jacent et sont soumis, en cas de diminution de la valeur dudit sous-jacent, à un risque éventuel de perte en capital. Il n'y a donc pas de taux d'intérêt dans les sukuk et, à ce titre, ils ne sont pas comparables aux obligations conventionnelles : il s'agit de certificats d'investissements islamiques, plus proches des actions que des obligations.