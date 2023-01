Les mosquées et institutions musulmanes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se coordonnent

« afin de travailler, de réfléchir et d’avancer ensemble autour de projets communs ».

Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR), les Conseils départementaux du culte musulman (CDCM) de l’Ain et de la Loire, et la Fédération des associations musulmanes de l’Isère (FAMI) ont créé ensemble, samedi 14 janvier, un comité de coordination des institutions musulmanes de la Région Auvergne-Rhône-AlpesLa décision a été prise à l’issue d’une réunion,, des responsables des conseils de mosquées de quatre grands départements composant l’Auvergne-Rhône-Alpes. A la Grande Mosquée de Lyon, ils ont puont été posés sur la table par des responsables qui déclarent suivre, indique-t-on dans un communiqué.Les acteurs musulmans ont aussi déploré du manque criant de carrés musulmans dans les cimetières communaux et intercommunaux, se déclarant mêmeont-ils fait savoir. C’est dans ce sens qu’émerge aujourd’hui un comité régional de coordination des institutions musulmanes.