Lecture du Ramadan - L'histoire des prophètes à la lumière du Coran et de la Bible

Que nous disent les prophètes aujourd'hui ? Vingt-cinq prophètes : Adam, Noé, Abraham, Idrîs, Loth, Ismaël et Isaac, Jacob, Moïse, David, Elie, Jonas... pour ne citer qu'eux, jusqu'à Jésus et, le dernier d'entre eux, Muhammad, nous aident non seulement à progresser et à relever tous les défis mais plus encore à être bienveillants les uns envers les autres, à nous aimer et surtout à traverser l'existence avec patience, humilité, joie et gratitude. L'auteure les raconte par ordre chronologique, en relatant leur existence, en fournissant de nombreuses références historiques, scientifiques, archéologiques mais également symboliques et mystiques.