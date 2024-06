Le racisme dans le football européen au cœur d'un documentaire édifiant

« Je veux que, dans un avenir très proche, il y ait moins de cas de racisme et que les Noirs puissent avoir une vie normale comme tout le monde. C’est pour cela que je veux continuer à me battre. Si ce n’était que pour moi, j’aurais abandonné. (…) Je veux juste jouer au football et faire tout ce que je peux pour mon club et ma famille »

De telles prises de parole sont importantes tant il est compliqué de faire parler des joueurs du racisme dans le football. Quelques-uns sont, malgré eux, devenus des porte-voix de la lutte contre le racisme, à l’image de Vinicius Junior qui, malgré son statut de joueur star du Real Madrid, est régulièrement victime d’insultes racistes au cours de ses matchs., avait-il affirmé, en larmes, lors d’une conférence de presse en mars dernier. L’impact psychologique du racisme sur ceux et celles qui le subissent est indéniable ; il n’a pas à être minimisé. Un problème qui invite les dirigeants des clubs comme les responsables politiques à ne pas lésiner sur les moyens pour faire reculer la haine.Mais le paradoxe de 2024, dira très justement un intervenant du documentaire, c’est qu’on ne veuille plus de racisme dans les stades alors qu’il est de plus en plus ouvert et décomplexé dans nos sociétés pourtant multiculturelles. Diffusé mardi 11 juin sur France 5, le documentaire édifiant est aujourd’hui disponible en replay.