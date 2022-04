Le président de la mosquée de Beauvais condamne les propos de leur ex-imam

« sans doute une erreur »

« condamne clairement et sans ambigüité »

« radicalisés »

« uniquement de (la) responsabilité de (l’imam) ».

« de ne pas avoir montré de signe de leur volonté de changer les choses »,

« condamné les propos de l’imam »

« de ne pas (avoir) accepté de passer sous le statut de la loi de 1905 ».

Trois mois après la fermeture de la mosquée de Beauvais, dans l’Oise, ses responsables se sont exprimés pour la première fois à l’occasion de l’arrivée du mois du Ramadan qui a commencé samedi 2 avril en France. Dans une interview accordée au Parisien, le président de l’association Espoir et fraternité, Nordine Zinbi, a déclaré que la décision de ne faire aucune déclaration, sur les conseils de ses avocats Sefen Guez Guez et Ouadie Elhamamouchi, était. Illes proposde l’imam Eddy Lecocq et a déclaré que la fermeture du lieu, décidée en décembre 2021 pour six mois, relevaitLa préfète de l’Oise, Corinne Orzechowski, avait reproché aux responsables du lieu de cultede ne pas avoiretLes membres de l’association avaient vu leur appel de la décision de l’Etat rejetée par le tribunal administratif d’Amiens deux semaines après la fermeture. L’imam avait alors été écarté par les responsables de l’association. Eddy Lecoq, alias Islem, avait, quant à lui, décidé de porter plainte fin janvier pour « dénonciation calomnieuse », avait confirmé son avocat Me Sefen Guez Guez.Pour le mois de Ramadan, et à la demande de l'association Cultures sans frontières, la municipalité a mis le gymnase Jean Moulin à disposition des musulmans beauvaisiens qui peuvent s'y rassembler de 21h à 1h du matin pour les prières de tarawih, et ce jusqu’au 2 mai prochain, à la fin du mois du Ramadan. Cette mise à disposition n'est néanmoins pas gratuite ; les responsables sont tenus de payer des frais locatifs de la salle à l'heure.Lire aussi :