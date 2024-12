Le port du voile anéantit « plus de 80 % » des chances d'accès à l'apprentissage, ce que dit une étude inédite

L’Observatoire national des discriminations et de l’égalité dans le Supérieur (Ondes), un lieu de recherche porté par l’Université Gustave Eiffel, en région parisienne, a rendu public lundi 9 décembre une étude inédite prenant « la mesure des pénalités associées au port d’un voile musulman sur le marché du travail français ».



Cette étude, sur la base du « test par correspondance » consistant à proposer aux recruteurs deux candidatures fictives semblables en tous points à l’exception d’une caractéristique dont on veut mesurer l’effet, a été lancée en mars 2024. Des paires de candidates fictives, aléatoirement voilées et non voilées sur la photographie d’identité figurant sur leur CV, ont ainsi candidaté à des postes d’apprentie comptable auprès d’un échantillon aléatoire de 2 000 PME parisiennes de tous secteurs d’activité. « Deux candidates signalent une origine française par la consonance de leur prénom et de leur nom de famille tandis que deux autres candidates signalent une origine maghrébine, ce qui permet d’observer une éventuelle différence dans l’effet du port du voile en fonction de l’origine » , précisent les auteurs du rapport.



Dans ses conclusions, l’étude met en évidence « l’absence de discrimination selon l’origine pour des élèves de BTS en comptabilité et gestion recherchant un contrat d’apprentissage à Paris » . En revanche, le port du voile « augmente de 25 % la part des réponses négatives, diminue de plus de 30 % la part des réponses non négatives et abaisse de plus de 80 % les chances de recevoir une réponse positive » à une candidature spontanée pour un contrat d’apprentissage. Des « effets massifs » qui, selon les chercheurs, sont « cohérents avec les résultats des études réalisées dans d’autres pays européens qui ont utilisé la méthode du test par correspondance pour évaluer les effets d’un signal fort de religion tel que le port du voile musulman ».