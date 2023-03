Port du voile en France : des chiffres autour de cette pratique musulmane dévoilés

L'aperçu objectif que donnent des chercheurs de la réalité qui entoure le port du hijab tend d'abord à montrer qu'une majorité de femmes qui revendiquent l'islam pour religion ne portent pas le voile en France. Un quart des femmes musulmanes (26 %) âgées de 18 à 49 ans déclarent porter un voile. 90 % d’entre elles affirment le porter toujours. « Cette pratique varie fortement entre les immigrées d’une origine et les descendantes de cette même origine ; elle concerne 36 % des femmes musulmanes immigrées et 17 % des descendantes d'immigrés » , fait-on savoir.



Le port du voile, qui est largement perçu comme un marqueur extérieur fort de la religiosité des femmes musulmanes, est tout de même devenu plus fréquent pour toutes les origines et toutes les générations par rapport à 2008-2009 : elles étaient 22 % parmi les femmes musulmanes immigrées à déclarer cette pratique (36 % en 2019-2020), 13 % parmi les descendantes d'immigrés (17 % dix ans plus tard). Selon les auteurs de l’étude, « ces hausses reflètent d’abord une évolution des pratiques dans les pays d’origine, ce qui est visible pour les femmes immigrées, et une augmentation plus réduite pour les femmes de la seconde génération ».



La pratique est plus courante chez les immigrées de Turquie et du Moyen-Orient, avec 46 % de femmes qui déclarent porter le voile, contre 37 % du côté du Maghreb et 28 % d’Afrique subsaharienne. Notons tout de même que ce sont chez ces dernières que le port du voile a particulièrement progressé, passant en dix ans de 12 % à 28 %.