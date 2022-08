Laal Singh Chaddha : Forrest Gump sauce Bollywood

« La vie, c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Qui ne connaît pas Forrest Gump ? Si vous avez aimé ce célèbre film multi-récompensé de Robert Zemeckis, vous aimerez assurément Laal Singh Chaddha , de Advait Chandan. Avec, à la place des chocolats, des golgappas, ces petites boules farcies populaires en Inde.



Les ingrédients qui ont fait le succès du film américain sont présents dans l’adaptation indienne de la comédie dramatique. A la place de Tom Hanks, qui crevait l’écran à sa sortie en 1994, on y trouve Aamir Khan, superstar à Bollywood qui est également le producteur du film. Et c’est au cours d’un voyage en train que Laal, un sikh simple d’esprit, raconte son incroyable histoire aux passagers autour de lui.



Son lien indéfectible avec sa mère célibataire, une femme battante dont le rôle est superbement interprétée par Mona Singh. Son amour sans mesure pour Rupa – Kareena Kapoor, star elle aussi en Inde – qui, à la manière de Jenny, lui fait tourner la tête depuis sa toute première rencontre sur les bancs de l'école. Ses multiples aventures qui nous amène à découvrir quelques tranches marquantes de l'histoire indienne comme les émeutes anti-sikhs à Amritsar qui ont suivi l’assassinat de la Première ministre Indira Gandhi en 1984 ou encore le conflit de Kargil opposant en 1999 l’Inde au Pakistan. Avec une façon bien à lui, unique, de vivre ces épisodes.