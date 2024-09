La pratique du MMA interdit en Afghanistan au nom de l'islam

« Il a été constaté que ce sport est problématique au regard de la charia et que, par bien des aspects, il est en contradiction avec les enseignements de l’islam »

La pratique des arts martiaux mixtes, aussi appelés MMA, a été jugé incompatible avec l’islam par l’autorité sportive du gouvernement en Afghanistan. L’ordre a été émis par la police des mœurs, relevant du ministère de la Propagation de la vertu et de la prévention du vice, après une enquête sur la conformité de ce sport avec la loi islamique selon l'interprétation qu'en font les Talibans., ont annoncé les responsables mercredi 28 août. L’un d’eux a expliqué à des médias locaux que le MMA est désormais interdit en partie parce qu’il s’agit d’un sport trop violent, susceptible d’entraîner des blessures, voire la mort. Cette pratique est un mélange d'arts martiaux, de boxe et de lutte venu des pays anglo-saxons.La pratique du MMA suscite régulièrement des débats à travers plusieurs pays. Certains l'autorisent sans reconnaître officiellement ce sport comme un autre. Il n'est d'ailleurs pas reconnu à ce jour comme une discipline olympique. Accusant ce sport de porter atteinte à la dignité humaine, la France interdisait officiellement le MMA jusqu’en 2020. Malgré sa violence, ce sport rassemble de plus en plus d’adeptes, aussi bien dans l’Hexagone qu’ailleurs dans le monde.Lire aussi :