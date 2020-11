Sur le vif La mosquée de Châteaudun cible d'une tentative d'incendie criminel Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 1 Novembre 2020 à 08:00









Un individu, muni d'un bidon d'essence, a mis le feu à une poubelle devant l'entrée du lieu de culte. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer et les dégâts sont mineurs.



« Cela aurait pu être plus grave. Le feu ne s'est heureusement pas étendu. L’individu pensait peut-être que la porte était en PVC, mais elle est en aluminium » , a indiqué à



Une plainte a été rapidement déposée par l'association gestionnaire de la mosquée. Au regard des images de vidéosurveillance, la piste criminelle est privilégiée.



« C’est avec stupeur que nous avons constaté une tentative d’incendie de la mosquée de Châteaudun » , a réagi, au travers d'un communiqué, la Confédération islamique Milli Gorus (CIMG) dont le lieu de culte est membre.



« Nous appelons les fidèles musulmans à faire preuve de sérénité et de vigilance et exprimons notre totale confiance envers les gendarmes et policiers pour mener à bien leurs enquêtes et appréhender l’individu en question » , a-t-elle fait valoir, espérant que l’individu sera « maitrisé et remis entre les mains de la justice dans les plus bref délais » .



Lire aussi :

Après l’assassinat de Samuel Paty, des appels à brûler la mosquée de Béziers lancés Un incendie volontaire s’est déclaré dans la nuit du vendredi 30 octobre devant la mosquée de Châteaudun, fermée depuis jeudi 29 octobre, veille du reconfinement, afin de contribuer à son échelle à endiguer l'épidémie de Covid-19. Un individu, muni d'un bidon d'essence, a mis le feu à une poubelle devant l'entrée du lieu de culte. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer et les dégâts sont mineurs., a indiqué à L'Echo républicain Nazim Kuzuoglu, président de la section jeunesse de la mosquée et conseiller municipal de Châteaudun.Une plainte a été rapidement déposée par l'association gestionnaire de la mosquée. Au regard des images de vidéosurveillance, la piste criminelle est privilégiée., a réagi, au travers d'un communiqué, la Confédération islamique Milli Gorus (CIMG) dont le lieu de culte est membre., a-t-elle fait valoir, espérant que l’individu seraLire aussi :