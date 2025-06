Religions La grande mosquée de Nancy, fraîchement inaugurée, en fête pour l'Aïd al-Adha Rédigé par Lina Farelli | Lundi 9 Juin 2025

La légalité du permis de construire de la Grande Mosquée de Metz validée par la justice L’heure a été doublement à la fête pour les musulmans de Nancy vendredi 6 juin. Quelque 1 500 personnes ont fait le déplacement à la grande mosquée (Masjid El-Kébir) de la ville pour célébrer la première prière de l’Aïd organisée dans le tout nouveau lieu de culte. L’édifice religieux, construit dans le quartier du Plateau de Haye, a en effet été fraîchement inauguré, lundi 2 juin, après six années de travaux qui ont permis de transformer un ancien foyer pour adultes handicapés en un lieu de recueillement et d’entraide. Ce nouvel espace de 1 500 m2, qui aura coûté près d’un million d’euros aux fidèles, est géré par l’Association culturelle Génération franco-maghrébine (ACGFM), qui porte le projet depuis 2014.La cérémonie, qui marquepour les responsables de la mosquée, avait alors réuni fidèles et élus locaux, à commencer par le maire de Nancy (PS), Matthieu Klein., a fait valoir l’édile lors de l’inauguration., a-t-il ajouté.Pour l’ACGFM, la mosquée symbolise. Il sera un lieu d’apprentissage du Coran mais aussi de la langue arabe. Les inscriptions sont d’ores et déjà lancées.Lire aussi :