La dissolution de collectifs pro-palestiniens annoncée à l'heure du diner du CRIF

« à la haine, à la discrimination et à la violence »

« Sous couvert de défendre la cause palestinienne »

« cultive le sentiment d'oppression des peuples musulmans (...) dans l'objectif de diffuser l'idée d'une islamophobie à l'échelle internationale »

« à la discrimination et à la haine envers Israël et les Israéliens »

« relayer les communiqués »

« rendre compte de l’activité d’organisations terroristes palestiniennes, notamment le Hamas, le

en Palestine et le Hezbollah »

« son soutien à toutes les organisations en lutte contre Israël, y compris quand elles font usage de la violence ou de méthodes terroristes »

« Cette décision scandaleuse est le résultat d’un acharnement et d’une campagne de diffamation menée par l’extrême droite israélienne et ses relais en France contre le collectif alors que nous menons un travail de solidarité avec le peuple palestinien contre le colonialisme, le racisme et l’apartheid »

« Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif »

Gérald Darmanin a annoncé, jeudi 24 février, qu’il va demander la dissolution de deux associations pro-palestiniennes. Le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il vise le Collectif Palestine Vaincra et le Comité Action Palestine. Basé à Toulouse, le premier est accusé d'appel, rapporte France Bleu , ce groupe. Le ministère lui reproche également d'appeler, notamment à travers des campagnes de boycott.Le Comité Action Palestine se voit, quant à lui, reprocher deet de. Basé à Bordeaux, l’organisation affirme dans sa charte,, souligne le ministre., a réagi le Collectif Palestine Vaincra, qui a lancé une pétition de soutien sur Change. A moins de deux mois de l’élection présidentielle, on peut douter que le hasard fasse si bien les choses pour les soutiens au gouvernement israélien. Le jour même de l'annonce de Gérald Darmanin, Jean Castex, qui représentait le président de la République au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), a en effet affirmé queet a réfuté en bloc les accusations d'apartheid soutenues dernièrement par Amnesty International