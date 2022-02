Des figures juives s'élèvent contre Zemmour et ses discours de haine envers les musulmans

« les discours de haine et d'exclusion d’Eric Zemmour à l’encontre des musulmans français ou étrangers vivant dans notre pays ».

« Zemmour n’est pas une parole juive »

« catégoriquement toute forme d’amalgame entre tous les musulmans et l’islamisme radical qui tue »

« rendre responsables les musulmans des difficultés économiques et sociales que connaît notre pays relève de la politique du bouc émissaire dont les Juifs ont été si souvent les victimes ».

« Promettre de sélectionner les musulmans à "bouter hors de France" relève d’un projet raciste qui développe les peurs, attise les haines et annonce déjà des violences. Nous nous élevons avec vigueur contre cet étendard discriminatoire qui salit le drapeau de la France »

« avec dégout »

« soutenu par des militants ouvertement antisémites, connus, de l'extrême droite », « des nostalgiques de la politique de collaboration de Pétain, que Zemmour tente depuis des années de réhabiliter ».

« Héritiers d’hommes et de femmes qui ont subi au cours des siècles la persécution et l’oppression sous toutes ses formes, nous ne voulons pas de la société fracturée et violente prônée par Zemmour. Nous appelons chacun au sursaut républicain afin que tous ensemble, de toutes origines, continuions à vivre en harmonie en France »,

Le candidat d’extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour suscite de fortes contestations parmi les juifs de France. Des personnalités juives ont ainsi uni leurs voix pour dénoncer, clament-elles dans une tribune parue lundi 21 février sur la plateforme de pétitions Change , à l’initiative notamment de Henri Hajdenberg, ancien président du CRIF et du Congrès juif européen, et de Pierre Saragoussi, ancien directeur de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Récusant, les signataires dénoncent les discours visant à, s’insurgent la trentaine de premiers signataires dont Serge, Beate et Arno Klarsfeld ou encore Patrick Klugman , qui constatentque le polémiste estconclut-ils.Lire aussi :