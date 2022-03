La dissolution d'associations pro-Palestine contestée face à « la criminalisation du mouvement de solidarité »

« la capitale éternelle du peuple juif »

Pour le CPV, la décision du ministère de l’Intérieur signe une position diplomatique française plus favorable encore vis-à-vis d'Israël que par le passé. Pour preuve, le discours d’Emmanuel Macron lu par Jean Castex lors du 36e dîner du Conseil représentatif des Institutions juives de France (CRIF), qui évoquait Jérusalem comme. Le collectif y voitDans son discours, le Premier ministre dénonçait également l’emploi du termepour qualifier la politique de l’Etat d’Israël à l’égard des Palestiniens. Le terme est effectivement utilisé par Amnesty International , qui a justifié cet emploi après les accusations d'antisémitisme visant l'ONG. Créé en 2019, le CPV est connu à Toulouse pour ses campagnes contre le jumelage entre Toulouse et Tel Aviv ou l’organisation de la manifestation annuelle de soutien à Georges Ibrahim Abdallah , ce qui lui est d'ailleurs reproché par le ministère de l'Intérieur., plus de 7 300 personnes ont déjà signé une pétition contre sa dissolution. Une action dont le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, s’est réjoui pour sa part, saluant dans un tweet lede Gérald Darmanin., estime l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), qui appelle l’ensemble des associations, partis, syndicats et collectifsLire aussi :