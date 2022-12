La certification halal des produits exportés vers l’Algérie assurée par la Grande Mosquée de Paris

« pour définir les conditions de certification halal de ces denrées alimentaires »

« La signature du cahier des charges a eu lieu après concertation et coordination avec les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations »

« portant délégation de la délivrance de la certification halal à l'Institut Abdelhamid Ben Badis, relevant de la Grande Mosquée de Paris ».

« Le cahier des charges définit le mécanisme de fonctionnement et les modalités de délivrance de cette certification en fonction de la nature des produits de consommation exportés par la France vers l'Algérie ainsi que les conditions à réunir par la commission habilitée pour le suivi et le contrôle de ces produits »

« s'inscrit dans le cadre de l'application des instructions des hautes autorités du pays qui œuvrent à rassurer les citoyens et accompagner la communauté nationale établie à l'étranger, particulièrement en France, en sus de la valorisation des structures relevant de la Mosquée de Paris et ses efforts en matière d'encadrement de l'aspect religieux en France ».

« les relations entre la Mosquée de Paris et le ministère connaissent un développement remarquable, et elles concrétisent les instructions du président (Abdelmadjid) Tebboune, qui visent à prendre en charge tout ce qui touche à notre communauté à l'étranger, y compris l'aspect religieux ».

Le ministère algérien du Commerce et de la Promotion des exportations a mandaté la Grande Mosquée de Paris pour certifier halal les produits alimentaires importées en Algérie depuis la France. L’annonce a été faite mardi 20 décembre par l’institution religieuse parisienne qui a signé, la veille, avec le ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs, un cahier de charges. Le recteur Chems-Eddine Hafiz a fait le déplacement à Alger pour l’occasion., a déclaré le ministre des Affaires religieuses Youcef Belmehdi, qui a signalé, selon l’agence de presse APS, la promulgation deux jours plus tôt d’une circulaire, a-t-il précisé.Cette démarchePour le recteur de la GMP,Lire aussi :Et aussi :