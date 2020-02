Â« L'affaire Mila Â» ou l'Ã©lÃ©ment rÃ©vÃ©lateur des fragilitÃ©s de la sociÃ©tÃ© et des communautÃ©s musulmanes

Points de vue « L'affaire Mila » ou l'élément révélateur des fragilités de la société et des communautés musulmanes Rédigé par Saïd Daoui | Mardi 11 Février 2020 à 17:30





Déjà plus de trois semaines que ce qui était, à la base, un simple « coup de gueule » d’une adolescente est devenu une affaire d’Etat, mobilisant ministres, personnel politique ou autres éditorialistes en tous genres. Au-delà de l’aspect factuel, ce nouvel épisode est surtout révélateur des lignes de fractures et des fragilités tant du côté de la société française que du côté des communautés musulmanes.



Les réseaux sociaux comme redéfinition des rapports sociaux Tout d’abord, ce fait divers révèle les transformations induites par les réseaux sociaux sur les interactions au sein de la société. Ce qui aurait dû relever de l’anecdote banale animant une cour de récréation d’un lycée met en émoi tout le sérail politique et médiatique du pays du fait de la puissance mobilisatrice des réseaux sociaux et de la pression qu’ils exercent.



Des médias, quant à eux, dans une course à l’échalote effrénée face à ces mêmes réseaux sociaux, se sentent obligés de couvrir « l’affaire » pour ne pas être définitivement dépassés ou ringardisés, défendant ainsi leur dernier pré-carré d’influence sur l’opinion publique.



Que des anonymes déversent des torrents d’insultes et de haine sur les divers réseaux, c'est hélas la réalité de notre modernité technologique ; mais que des personnes ayant une parole publique à l’audience importante ou relative, à l’instar d’un responsable du CFCM ou d’une militante d’une association communautaire, adoptent des positions irresponsables, jetant ainsi de l’huile sur un feu déjà bien vif, c'est soit de l'inconscience, soit la recherche du scandale pour légitimer des postures, soit les deux en même temps. Les adultes sont censés tempérer et montrer par l'exemple le cadre d'un débat démocratique ouvert et serein. Ces attitudes confortent l’idée, distillée par les certains milieux politiques et médiatiques, selon laquelle les musulmans, décidément, ont un problème ontologique, si ce n’est théologique, avec la liberté d’expression… Irresponsable, disais-je !



Si les dires d'une jeune fille adolescente, à la notoriété jusqu’alors très limitée, offusquent à ce point, c'est bien l’illustration des représentations dépréciatives sur la société d’une partie des musulmans et la diffusion d’un sentiment d'insécurité identitaire parmi eux. C'est dire le niveau de fébrilité identitaire et psychologique parmi ces communautés musulmanes !



Si tel n’était pas le cas, les propos de cette adolescente auraient, au mieux, été ignorés, les confinant ainsi là d’où ils ont été proférés (la chambre de la jeune fille). Ses propos devraient même être facilement pardonnés au vu de la jeunesse de l’intéressée et de la futilité de ses dires. Au contraire, ils ont été l’occasion de cris d’orfraie, leur donnant ainsi encore plus d’audience et de visibilité. Des « personnalités » musulmanes ont clairement commis une faute en donnant de l’écho à cette affaire et en se joignant indirectement aux anonymes insultants et menaçants. Fort heureusement, la direction du CFCM a rappelé le principe de la liberté d’expression, « accepter que l’islam soit critiqué y compris dans ses principes et fondements ».



La liberté d’expression, parent pauvre d’enjeux politiques Absolument rien ne justifie les menaces de mort, de viol ou même les insultes que subit cette adolescente. Elles doivent être condamnées sans la moindre nuance. Mila a effectivement le droit de penser et de dire ce qu’elle veut quand bien même il s’agit d’obscénités à l’endroit d’une religion. Ces propos ne sont pas non plus le symbole de ce que représente la liberté d’expression. Ils ont juste le droit d’exister, sans subir les foudres injurieuses ni menaçantes de qui que ce soit. La liberté d'expression est effectivement non négociable.



C’est d’ailleurs cette même liberté d'expression qui, par ces lignes, permet de dire que la position défendue par la jeune fille est superficielle et, malgré les apparences, assez convenue. Pour user de la liberté d'expression, nul besoin de tomber dans l'outrance dans la critique, même radicale, de la religion, ou dans la menace comme réponse à cette critique.



Les prises de position publiques vis-à-vis de la religion, quelles qu’elles soient, n’impliquent pas non plus, forcément, d’employer la vulgarité comme moyen d’expression. Prétendre que la liberté d’expression à l’endroit de la religion ne peut être exercée que par l’insulte est réducteur et ne fait qu’appauvrir le débat. La satire, même avec des soubassements vulgaires, contre le fait religieux fait certes partie d’une tradition littéraire ou journalistique en France mais elle n’est pas la seule voie.



La liberté d’expression est un trésor chèrement acquis. Il est dommage de la voir prise en otage dans des polémiques de bas niveau qui dépassent, comme c’est le cas pour Mila, les individus qui en sont les instigateurs. La liberté d’expression, à travers de telles polémiques, va servir de prétexte et venir nourrir d’autres desseins politiques.

L’extrême droite comme arbitre politique Ceci étant rappelé, il faut aussi dire que la récupération politique, orchestrée principalement par l'extrême droite et les mouvements identitaires, est quasiment un cas d'école pour illustrer le mécanisme infernal en marche ces dernières années concernant les questions qui ont, peu ou prou, à voir avec le fait musulman. A partir d’un fait divers, souvent tiré des réseaux sociaux ou relayé par ces derniers, on inquiète, on crie au loup de l'islamisation rampante et beaucoup parmi la classe médiatique et politique suivent le tempo édicté par les milieux d'extrême droite, chacun ayant peur d'être accusé de laxisme ou d'être l’idiot utile de la menace intégriste.



Cette logique est indéniablement devenue une tendance lourde de ces deux dernières décennies, le développement des réseaux sociaux amplifiant le phénomène. A tel point que l’on se retrouve dans la situation incongrue où ce sont ces milieux identitaires qui s’érigent en défenseur de la laïcité et même, dans le cas d’espèce, de la lutte contre l’homophobie. C’est, là aussi, la preuve que ces deux principes évoqués ne sont que les prétextes pour l’extrême droite de gagner en légitimité sur le terrain politique et symbolique.



Les autres acteurs publics, suivant le mouvement impulsé par l’extrême droite, sont condamnés à constamment avoir un train de retard et à surenchérir pour exister sur le champ politique. Un cercle vicieux pernicieux en somme qui conduit à une «extrême droitisation » de tout le champ politique ! Il est fort à parier que d’autres affaires similaires vont régulièrement apparaître, toujours alimentées par les mêmes milieux d’extrême droite et identitaires, banalisant ce durcissement du discours politique.

L’appel à la raison face à l’hystérisation des débats



Même si c’est certainement faire montre de naïveté, il faut tout de même rappeler que ces débats méritent calme, sérieux et clairvoyance et non plus ce déchainement passionnel et de déraison. Cet appel à la raison concerne non seulement le personnel politique et médiatique, mais aussi les diffuseurs de discours musulmans, dans un esprit d’apaisement profitable à tous.



La réalité de la vie quotidienne est là pour nous rappeler que la société française est beaucoup plus solide que certaines représentations médiatiques ou politiques le laissent penser. Il n’est donc pas interdit d’être optimistes malgré tout.



Saïd Daoui est diplômé de science politique.



