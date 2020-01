Abdallah Zekri/Mila : Schiappa monte au crÃ©neau, le CFCM dÃ©plore l'occultation mÃ©diatique de sa position

Les propos ont suscité une vive polémique, jusqu’à faire réagir, mardi 28 janvier, la secrétaire d'Etat à l'Égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, pour qui les propos d’Abdallah Zekri sont « criminels » . « Je trouve que ce sont des propos criminels, ce sont des propos coupables, et je me bats contre cette idée selon laquelle une femme, une jeune fille en l'occurrence mais qui que ce soit qui serait victime de violence, de cyberharcèlement, ce serait parce que cette personne l'aurait cherché » , a-t-elle déclaré sur France Inter.



De son côté, le CFCM a décidé de réagir, mardi 28 janvier, pour rappeler qu’il s’est officiellement exprimé par la voix de son président Mohammed Moussaoui pour condamner fermement les menaces de mort envers Mila.



« Il convient de rappeler qu’Abdallah Zekri (…) a clairement condamné les menaces de mort dont l’adolescente a fait l’objet. Toutefois l’expression "Elle l’a cherché", utilisée par Abdallah Zekri et sortie de son contexte, pour pointer la responsabilité de la jeune fille face aux propos qu’elle a tenus, n’était pas appropriée » , indique l’instance dans un communiqué.