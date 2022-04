Juliette Méadel : « Face à la défiance à l'égard du système démocratique, élever le niveau du débat public »

« Les mots piégés du débat républicain »

J'ai trois grandes idées pour ça. D'abord, je suis contre le changement de République. Je pense que ce qu'il faut changer, ce sont les pratiques institutionnelles, les pratiques des responsables politiques.Le deuxième sujet, c'est que l'on doit assurer le pluralisme de la presse. Or, en ce moment, il y a des mouvements de rapprochement entre groupes de presse qui n'assurent pas le pluralisme et la diversité des approches. Il faudrait donc une loi pour être beaucoup plus rigoureux et faire en sorte que la presse soit plus libre, plus protégée. (…)Le troisième sujet, c'est la question de la durée des mandats. Je pense que, par exemple, en ce qui concerne les élections municipales, il faudrait limiter les mandats de maire dans le temps. Deux mandats, cela me semble bien suffisant, ça fait déjà 12 ans. Pour le mandat du président de la République, comme je le dis dans mon livre, il faudrait un seul mandat de six ans. Pourquoi ? Pour éviter la concentration des pouvoirs sur une trop longue période. Cette concentration des pouvoirs empêche les nouvelles voies de se faire entendre. Ça bloque le système, ça installe des baronnies, des clientélismes et ça ne fait pas respirer la démocratie. Ça me paraît donc être un des outils les plus utiles pour faire ça.Enfin, sur la démocratie locale, je pense qu'il faut changer les règles électorales pour élire les maires. Un maire élu avec 500 voix de plus sur une liste de 50 000 habitants - je l'ai vécu dans ma commune de Montrouge - a quatre fois plus de voix que moi (l'opposition) au conseil municipal. Donc il bloque tout. Ce n'est pas démocratique.