Didier Leschi : « Le souverainisme est plus attaché à l'idée d'une identité culturelle qui a souvent comme corollaire le racisme »

Didier Leschi : Ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine de la construction européenne, il y a à la fois la défense de valeurs générales, communes, humanistes et puis l'attachement à un modèle social autour de la santé, de la protection générale des personnes et que ce modèle-là est en contradiction, disons, qu’il s'oppose à des modèles où l'attention aux personnes, l'attention à un modèle social n'est pas ce qui domine. La protection des travailleurs, par exemple, ou la protection des femmes. Mais la difficulté que nous avons, c'est qu'une partie de ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis le lancement de cette construction européenne ne partage pas totalement ces valeurs et c'est pour cela, du reste, que la Commission se bat vis-à-vis d'un certain nombre d'Etats membres, en particulier d'anciens pays de ce qu'on appelait du bloc de l'Est, pour que leur adhésion à l'Union européenne ne soit pas simplement formelle.



Enfin, ce qui est le corollaire de la souveraineté européenne, c'est souvent la possibilité ou la matérialisation de politiques communes. On a vu historiquement au niveau du charbon et de l'acier (avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ou CECA, fondée en 1951 et expirée en 2002, ndlr). On l'a vu au niveau de l'espace (Schengen, pour la libre circulation des personnes, ndlr). La difficulté aujourd'hui, c'est de faire partager de plus en plus l'idée d’une politique commune à l'ensemble des pays d'Europe. La question de l'asile, par exemple, est aujourd'hui très clairement un frein à l'idée qu'on a une Union européenne qui serait souveraine sur ces questions-là.