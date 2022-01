Didier Leschi : « La laïcité est un gain de liberté inestimable »

Didier Leschi : Il ne peut pas y avoir de limites à la liberté de critique d'une religion, comme d'autres idées, et en particulier dès lors qu'elle touche de manière générale à des débats philosophiques. Et le fait de croire ou ne pas croire, c'est une certaine forme de débat philosophique. Mais par contre, ce qu'on ne doit pas faire, et il y a peut-être souvent un mélange regrettable, c'est de stigmatiser le croyant. Croire, c'est un droit personnel, et on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit de croire ou de le moquer parce qu'il croit. C'est la règle générale.



Maintenant, il y a des espaces particuliers, en particulier dès lors qu'on est dans le domaine de l'art. Je pense, par exemple, au dessin de presse ou à la caricature où il peut y avoir des formes d'expression mais elles ne doivent pas amener à cette idée que la personne elle-même est stigmatisée. On peut stigmatiser ou on peut critiquer sa croyance, mais on ne peut pas dire « Un tel parce qu'il croit est un imbécile » . On peut penser que telle idée n'est pas raisonnable ou peut-être même idiote, mais c'est une appréciation qui ne doit pas amener à une critique des personnes elles-mêmes.