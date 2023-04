Jérusalem : en plein Ramadan, le violent raid de la police israélienne à la mosquée Al-Aqsa choque

« nuit de chaos »

Une violente intervention israélienne s'est déroulée la nuit du mardi 4 au mercredi 5 avril sur l'Esplanade des Mosquées, à Jérusalem. Plus 350 personnes ont été arrêtées, le bilan d'une, rapporte RFI La police israélienne, dont l'objectif officiel était de, a lancé des grenades assourdissantes pour disperser les musulmans présents dans le troisième lieu saint de l'islam. Elle a aussi fait irruption à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Des fidèles ont alors été violemment frappés, selon des images massivement partagées sur les réseaux sociaux. Au petit matin, toutes les personnes présentes ont été évacuées de force par la police, fidèles musulmans et journalistes confondus.C'est la présence continue de Palestiniens accomplissant la retraite spirituelle () dans la mosquée pendant le mois du Ramadan qui a été le déclencheur de cette répression. Cette tradition s'est renforcée depuis que des juifs messianiques promettent d'investir l'Esplanade des mosquées - qu'ils appellent Mont du Temple - pour y prier et même d'y égorger un agneau dans le but de célébrer le premier jour de la Pâque juive (Pessah). Répétée chaque année, la provocation a peu de chance d'aboutir mais elle suscite cette année des réactions d'autant plus vives de la part des Palestiniens que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a installé l'extrême droite au pouvoir, assumant ainsi une politique conquérante des Territoires occupés palestiniens.Ce nouvel épisode de tensions amène à craindre une escalade alors que le mois du Ramadan est loin d'être terminé. A Gaza, quelques dizaines de manifestants sont descendus dans la rue pour jurer. Dénonçant, le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a aussi appelé les Palestiniens de Cisjordanie. Plusieurs roquettes ont été tirées à partir du nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien, selon l'AFP. Le scénario habituel s'est ensuite enclenché, avec des frappes israéliennes qui ont visé l'enclave palestinienL'Organisation de coopération islamique (OCI) a fermement condamné. Son secrétaire général, Hissein Brahim Taha, qui tient, a appelé la communauté internationale