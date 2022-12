Livres Histoire de Jérusalem, une agréable BD qui retrace 3000 ans de la ville trois fois sainte Reçu à Saphirnews Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 30 Décembre 2022 à 09:00





L'avis de Saphirnews Comment rendre la grande histoire de Jérusalem facilement accessible à tous ? Historien et responsable du Centre de recherche français à Jérusalem, Vincent Lemire a trouvé une réponse : la transmettre sous la forme d’un album de bande dessinée. En association avec le dessinateur Christophe Gaultier, il nous livre un ouvrage de 253 pages, au format semblable à celui d’une BD classique mais bien plus épais puisque cet album couvre plus de 3 000 ans de l’histoire tumultueuse de la ville trois fois sainte.



Rien n’est épargné au lecteur qui traverse les époques jusqu’à aujourd’hui grâce aux souvenirs d’un vieil arbre du mont des Oliviers. Les querelles entre les fidèles des trois religions monothéistes cherchant à justifier la prééminence de leur culte, mais aussi les meurtres, les massacres, les pillages, les guerres… L’histoire de Jérusalem est pleine de fracas et d’actions que nulle religion ne saurait justifier jusqu’à aujourd’hui.



On retrouve les plus célèbres passages de la Bible avec Abraham qu’un ange empêche de sacrifier son fils Isaac (selon la tradition juive) ou Ismaël (selon la tradition musulmane), le roi David qui instaure un culte monothéiste à Jérusalem et son fils, le roi Salomon, bâtisseur du premier temple. L’action des conquérants est bien entendu rappelée, comme celle des croisés qui viennent « délivrer » Jérusalem et se caractérisent par leur irrespect pour les populations locales et leur religion. Même les chrétiens orthodoxes sont victimes comme les autres de la cruauté et de l’ignorance des soldats à la croix. Mais aussi celle de Saladin qui, une fois vainqueur de sa contre-croisade, permettra aux trois religions de cohabiter pacifiquement.



Auteur de plusieurs livres de référence, dont Jérusalem 1900, la Ville sainte à l’âge des possibles (Armand Colin, 2013), Vincent Lemire puise aux meilleures sources d’information, citées en notes de bas de page et rassemblées dans une bibliographie à la fin de l’ouvrage. Et c'est cette connaissance étendue de l’histoire de la ville sainte qui a permis à Christophe Gaultier de mettre en scène des milliers de personnages, des plus célèbres aux plus anonymes.



On retrouve les échos de querelles théologiques qui rebondissent régulièrement sur les remparts de la ville. Pour le théologien rigoriste Ibn Taymiyya (1263 - 1328), la réputation de Jérusalem est usurpée. « Le seul véritable pèlerinage, c’est celui de La Mecque ! Le voyage à Jérusalem n’est qu’une "visite pieuse". Et rien ne justifie de tourner autour du dôme (du Rocher), de le parfumer… ou de l’embrasser ! La circumambulation n’est autorisée qu’autour de la Kaaba de La Mecque ! » , fulmine-t-il dans des écrits qui inspirent aujourd’hui les courants salafistes les plus intransigeants.

Un récit factuel en images Le récit factuel est rondement bien transmis en images et saura plaire aux petits mais surtout aux grands. Bien entendu, on approche de la fin de l’ouvrage avec inquiétude. Comment les auteurs vont-ils faire pour évoquer les dernières décennies qui ont vu la situation politique se tendre dans la ville sainte du fait de l'occupation israélienne ? Ils s’en sortent bien en décrivant les événements de ces dernières années sur quelques pages.



« Cette chronique des déchirures politiques et religieuses est assez déprimante, je vous avais prévenus , avertit le vieil olivier. Mais tous ces événements ne suffisent pas à expliquer l’ampleur du fossé qui sépare aujourd’hui l’est et l’ouest de Jérusalem, et qui en fait pour Israël une capitale paradoxale, voire impossible. » On souhaite à cet album sur l’histoire de Jérusalem un succès aussi important et durable que celui d’ Astérix le Gaulois .

Présentation de l’éditeur Il y a 4000 ans, Jérusalem était une petite bourgade isolée, perchée sur une ligne de crête entre la méditerranée et le désert. Aujourd’hui, c’est une agglomération de presque un million d’habitants, qui focalise les regards et attire les visiteurs du monde entier.



Entre-temps, les monothéismes y ont été inventés, les plus grands conquérants s’en sont emparés, les plus grands empires s’y sont affrontés ; Tour à tour, égyptienne, perse, juive, grecque, romaine, byzantine, arabe, croisée, mamelouke, ottomane, anglaise, jordanienne, israélienne et palestinienne, Jérusalem est au cœur des intérêts et des passions du monde. Berceau du judaïsme, du christianisme et de l’islam, elle est aujourd’hui une capitale spirituelle pour plus de la moitié de l’humanité.



En 10 chapitres, acteurs et témoins, célèbres ou anonymes, toutes celles et tous ceux qui ont arpentés Jérusalem au fil des siècles racontent ce mille-feuille d’influences composites. Rien n’est inventé : scènes et dialogues proviennent de plus de 200 sources publiées et d’archives inédites, pour donner chair à ce récit choral.

Les auteurs Vincent Lemire est historien, il dirige le Centre de recherche français à Jérusalem. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la Ville sainte, dont Jérusalem : histoire d’une ville-monde ( « Champs », Flammarion, 15 000 ex. vendus). Christophe Gaultier est auteur de bandes dessinées. Il a notamment publié La Tragédie brune (2018) et Philby (2020) aux Arènes BD et La Désolation (2021) chez Dargaud.





Vincent Lemire et Christophe Gaultier, Histoire de Jérusalem , Les Arènes BD, octobre 2022, 253 pages, 27 €.



