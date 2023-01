Jérusalem, un récit de voyage tout en photos par Altair Alcântara

« Sera-t-il possible de surmonter les conformismes et les rivalités, les peurs et les rancœurs ? Sera-t-il possible de dépasser l’épreuve des nations, des idéologies, des bigoteries ? Fatalement, la discorde et le conflit ont davantage marqué les esprits que le respect et la coexistence »

« Jérusalem, c’est l’omniprésence de l’autre. Les vicissitudes et l’ignorance n’ont pas complètement occulté le souvenir de la cité cosmopolite et des époques antérieures, lorsque les communautés n’étaient pas cloisonnées dans leurs quartiers et que durant des siècles, certains lieux, comme le mausolée de Samuel, étaient à la fois fréquentés par des fidèles musulmans, juifs ou chrétiens. Les échanges pouvaient y être fructueux »

« lieu de rencontres »

« la capitale d’une humanité réunifiée dans l’Unicité. »