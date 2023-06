« Je suis musulman » : voici comment Karim Benzema explique son choix pour l'Arabie Saoudite (vidéo)

« Un nouveau challenge, une nouvelle vie »

s’offre à Karim Benzema. Le Ballon d’Or, qui a été présenté jeudi 9 juin devant plus de 60 000 spectateurs saoudiens, a rejoint pour trois saisons le club Al-Ittihad, basé à Jeddah. A cette occasion, l’attaquant français a expliqué les raisons de sa signature en Arabie saoudite dans une vidéo publiée par son nouveau club., a affirmé KB9, en précisant au passage la proximité avec La Mecque, lieu saint des musulmans où s'effectue chaque année le grand pèlerinage, le hajj. a-t-il aussi déclaré, assurant vouloir parler couramment l’arabe.Evoquant l’arrivée avant lui du Portugais Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, Karim Benzema, qui devrait être rejoint par N’Golo Kanté, se déclare prêt à mettre son talent au service d’Al-Ittihad pour lui amener des trophées.