JO Paris 2024 : la flamme olympique fera étape à la Grande Mosquée de Paris

Le relais de la flamme olympique traverse la France depuis le 8 mai. Elle sillonnera la région francilienne du 19 au 26 juillet, date à laquelle se tiendra la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Avant, la flamme olympique fera un arrêt dans la capitale les 14 et 15 juillet et continuera à mettre en lumière, au cours de son parcours, des monuments et lieux phares parisiens.La Grande Mosquée de Paris a annoncé, mardi 9 juillet, qu'elle accueillera la flamme olympique dans l'après-midi du dimanche 14 juillet, jour de la fête nationale.lors de son parcours dans la capitale française que l'institution religieuse qualifie comme undans son histoire. En conséquence, la Grande Mosquée de Paris ne pourra pas organiser la prière de l'après-midi (dhor) car elle serace jour-là.La flamme olympique s'arrêtera également le même jour sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en chantier depuis son incendie en 2019. Sa réouverture est annoncée pour le mois de décembre 2024.