Israël : comment un pèlerinage au Mont Méron a viré au drame pour les juifs ultraorthodoxes

Un jour de fête qui a viré au cauchemar. En Israël , dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 avril, au moins 45 personnes dont 16 enfants et adolescents, sont mortes étouffées ou piétinées après un brutal mouvement de foule au pied du Mont Méron. Quelque 150 autres personnes ont été blessées, toutes des hommes.A l'occasion de Lag Baomer, une célébration juive d'institution rabbinique, des dizaines de milliers de juifs ultraorthodoxes s'étaient ressemblés pour se recueillir sur le supposé mausolée du rabbin Chimone Bar Yo'haï, un talmudiste du IIe siècle à qui on attribue la rédaction du, une œuvre centrale de la mystique juive La bousculade a eu lieu lorsque la foule s'est massée dans un passage étroit en forme de tunnel. Des hommes et des enfants en procession ont commencé à chuter les uns sur les autres au débouché de ce passage alors qu'ils descendaient les escaliers, ont affirmé des témoins. Alors que les autorités israéliennes ont indiqué la présence de 10 000 pèlerins, plus de 650 bus ont été affrétés dans tout le pays pour cette procession, soit au minimum 30 000 personnes. Un chiffre bien en-deçà de celui indiqué par la presse locale, qui a relevé la présence de 100 000 personnes sur place.Cette célébration était la première autorisée par les autorités israéliennes depuis que le pays a levé l'essentiel des restrictions dues à la pandémie. Un assouplissement possible grâce à une campagne de vaccination rapide et massive commencée en décembre 2020 et qui avait mené en février à un déconfinement progressif du pays. Israël a observé, dimanche 2 mai, un jour de deuil national en hommage aux victimes.