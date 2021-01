Sur le vif Grande-Bretagne : à l'heure du souvenir de l'Holocauste, les juifs dénoncent les persécutions des Ouïghours Rédigé par Myriam Attaf | Mercredi 27 Janvier 2021 à 08:00









« En tant que communauté, nous hésitons toujours énormément à envisager des comparaisons avec l'Holocauste » , a indiqué au préalable Marie Van Der Zyl, la présidente du Conseil des députés des juifs britanniques, l'une des principales organisation communautaire juive du Royaume-Uni. Elle a tout de même souhaité l’établir pour faire réagir le monde.



Dans une lettre envoyée au Premier ministre, Boris Johnson, et avec le soutien de rabbins, de survivants de la Shoah et d’autres responsables de culte, elle a enjoint le gouvernement britannique à prendre des mesures, soulignant qu’il existait des similitudes entre la répression actuelle des Ouïghours et le sort subi par les juifs sous l’occupation nazie. Un avis que partage Mia Hasenson-Gross, directrice de l’organisation juive des droits humains, René Cassin, rapporte « significatif » .



« Nous sommes passés par là. Nous avons vécu ça. La différence maintenant, c'est qu'il est encore temps d'agir. Les juifs ont l'autorité morale et le devoir moral de s'exprimer maintenant. Plus jamais la société civile, les entreprises et les décideurs ne devraient se taire comme dans les années 1930 » , a-t-elle clamé.



Lire aussi :

Shoah : ces musulmans qui protégèrent les juifs en terre d'islam

Hommage à Sir Nicholas Winton, héros britannique de la Shoah La communauté juive du Royaume-Uni a choisi la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocoste, qui se déroule tous les ans le 27 janvier, pour dénoncer les persécutions commises par le gouvernement chinois contre les Ouïghours., a indiqué au préalable Marie Van Der Zyl, la présidente du Conseil des députés des juifs britanniques, l'une des principales organisation communautaire juive du Royaume-Uni. Elle a tout de même souhaité l’établir pour faire réagir le monde.Dans une lettre envoyée au Premier ministre, Boris Johnson, et avec le soutien de rabbins, de survivants de la Shoah et d’autres responsables de culte, elle a enjoint le gouvernement britannique à prendre des mesures, soulignant qu’il existait des similitudes entre la répression actuelle des Ouïghours et le sort subi par les juifs sous l’occupation nazie. Un avis que partage Mia Hasenson-Gross, directrice de l’organisation juive des droits humains, René Cassin, rapporte Slate . Elle a, elle aussi, rappelé que le choix de ce jour était, a-t-elle clamé.Lire aussi :



Myriam Attaf