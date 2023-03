Islamophobie : les Québecois plus racistes qu’ailleurs au Canada ?

« l’épicentre »

Selon un sondage de l’institut canadien Angus Reid paru lundi 13 mars, 56 % des Québécois avaient une opinion défavorable de l’islam, contre 36 % des Canadiens en dehors de la Belle Province. Il n’en fallait pas plus pour que l’organisation Canadiens unis contre la haine ne clame que le Québec estd’un. L’organisation a profité de l’occasion pour mener une charge contre la Loi 21, une loi adoptée en juin 2019 par le Parlement du Québec qui dispose dans son article premier queet interdit le port de signes religieux aux employés de l’Etat en position d’autorité coercitive ainsi qu’aux enseignants du réseau scolaire public.Le sondage présentait d’autres différences entre le Québec et le reste du Canada, comme par exemple le fait que 72 % des Canadiens appuient le port du hijab en public, contre 55 % au Québec., a déclaré Fareed Khan, le fondateur de Canadiens unis contre la haine., a-t-il insisté, mardi 15 mars, en fustigeant. Une attaque sévère qui ne pouvait laisser indifférent les députés québecois.Ceux-ci ont réagi le lendemain, Journée internationale de lutte contre l’islamophobie, en adoptant à l’unanimité une motion affirmant que le Québec forme une nation parmi les plus ouvertes et accueillantes au monde. Que, précise le texte, voté par toutes les formations politiques.Bien que farouchement opposés à la Loi 21, les députés du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire ont eux aussi d’avis que cette législation adoptée en 2019 n’estLire aussi :