Sur le vif Inde : des électeurs musulmans et chrétiens supprimés des listes Rédigé par Lionel Lemonier | Jeudi 23 Février 2023 à 12:00









Une délégation de l’archidiocèse de Bangalore a soumis une déclaration au commissaire électoral en chef de l’État à ce sujet, rapporte



« Nous craignons que les listes électorales de nombreuses circonscriptions à travers Bangalore aient pu être trafiquées impunément. Si un tel méfait peut se poursuivre sans surveillance, la confiance des gens dans le processus électoral sera considérablement affectée » , affirme J. A. Kanthraj, responsable des relations publiques de l’archidiocèse de Bangalore.



Pour certains responsables chrétiens, il s’agit d’une manœuvre destinée à aider le parti du BJP au pouvoir à remporter les élections régionales prévues au mois de mai prochain. John Dayal, porte-parole de l’Union catholique de toute l’Inde, estime que ces méthodes illégales employées au Karnataka, Etat où le BJP et le parti du Congrès poursuivent une lutte acharnée, peuvent avoir été adoptées dans d’autres Etats de l’Inde : « Au cours des six ou sept dernières années, j’ai vu combien des bureaucrates dociles au sein des commissions électorales locales et nationales, peuvent être manipulés et persuadés. »



Le député Rizwan Arshad, membre du parti du Congrès, le principal parti d’opposition, a déposé une plainte auprès de la Haute Cour du Karnataka le 9 février. « C’est une tentative délibérée du parti BJP au pouvoir de priver les minorités de leur droit fondamental à voter » , déclare-t-il.



Il réclame des mesures strictes pour l’exemple devant tout le pays si des manipulations sont découvertes par la Cour et avérées. « Au fil des années, j’ai déjà constaté cette tendance de noms manquants provenant des minorités religieuses sur les listes électorales. C’est un complot destiné à écarter les minorités et à faciliter la victoire du BJP » , dénonce-t-il.



