Haine des musulmans : l’Union des mosquées de France dépose deux plaintes, son président s'explique

« La liberté d’expression est fondamentale

Elle est un rempart contre des formes d’aliénation. Nous acceptons que l’islam soit critiqué y compris dans ses principes et fondements. Cependant, et avec la même fermeté, nous devons, quand la liberté de critiquer devient une claire incitation à la haine et à la discrimination, nous défendre par les moyens que confère notre État de droit. L’insulte, l’injure et l’incitation à la haine ne seront jamais des expressions respectables ou acceptables »

« nous estimons que la frontière entre l’expression libre et la volonté délibérée de discrimination et d’incitation à la haine a été franchie allègrement sans se soucier des conséquences sur la cohésion et la paix dans notre pays. La xénophobie est en train de se banaliser dangereusement. La parole raciste s’est libérée et fait des victimes. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités pour que ceux qui alimentent les haines et soufflent sur les braises soient jugés et condamnés »

« provocation à la haine »

« doivent nous conforter dans le bien fondé de notre démarche »

« d’une manière autonome »

« Nous étudions également avec nos partenaires au sein du CFCM, la possibilité d’une action complémentaire portée par l’instance représentative du culte musulman via l’Observatoire du CFCM de lutte contre l’islamophobie. Il est souhaitable que toutes les institutions musulmanes habilitées à ester en justice puissent le faire »

« Nous devons tous agir par tous les moyens que l’État de droit met à notre disposition, faire confiance aux principes et valeurs qui animent l’immense majorité de nos concitoyens et ne jamais céder à la provocation. La haine et la xénophobie peuvent aussi progresser par notre indifférence et notre inaction »

, rappelle l’UMF.Or, pour la fédération musulmane,S’appuyant sur les trois condamnations à l’encontre d’Eric Zemmour pour, qui, l’UMF déclare à Saphirnews qu'elle va saisir la justice dès lundi 2 janvier contre Jean-Claude Dassier et Michel Houellebecq, et ce, précise Mohamed Moussaoui, qui appelle les musulmans et musulmanes de France à dénoncer les déclarations choquantes et diffamatoires proférées sur les chaines de télévision en les signalant à l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) sur son site Internet , conclut Mohamed Moussaoui.Lire aussi :