Ghaleb Bencheikh : « L’arabe n’est pas la langue du communautarisme » (vidéo)

« L'arabe, mais aussi beaucoup d'autres langues qui sont la richesse même de nos enfants, de leurs familles, nous devons savoir dans notre République à la fois les reconnaître mais les exalter, les faire vivre dans le cadre républicain »

« communautarisme »

« La langue fait la Nation. La langue de la République, c’est le français. Elle est belle, porteuse de liberté et d’émancipation. Apprendre à l’aimer, c’est apprendre à aimer la France. Institutionnaliser à l’école l’apprentissage de la langue arabe est une lâcheté et une faute »

« Ma mère me parlait hébreu, j'ai choisi de faire hébreu au bac, ça ne m'a pas empêché d'aimer la France, le français et de réussir mon agrégation de lettres modernes »

« l’arabe n’est pas la langue du communautarisme. C’est une langue de civilisation et de diplomatie, une langue de travail à l’ONU. Lyrique et poétique, elle ouvre sur tout un imaginaire. Son horizon est culturel, celui des humanités, des belles lettres, et du cérémonial des cours »

Emmanuel Macron a plaidé, lors de son discours contre les séparatismes, pour plus d'enseignement de la langue arabe à l'école., avait-il alors déclaré.Des critiques n'ont pas manqué d'émerger pour dénoncer ces déclarations pourtant salutaires du chef de l'Etat, particulièrement à droite et à l'extrême droite où le renforcement de l'enseignement de l'arabe à l'école est perçu comme une manière de renforcer leLa réaction d'Aurélien Pradié a été parmi les plus remarquées., a estimé le député LR du Lot dimanche 4 octobre sur Twitter.Une position qui a très vite fait l'objet de railleries de nombreuses personnes., lui a signifié Ian Brossat, maire adjoint de Paris et porte-parole du Parti communiste (PCF).Interrogé sur la question de l'enseignement de la langue arabe par CNews mardi 6 octobre, Ghaleb Bencheikh a rappelé justement que