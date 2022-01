Sur le vif Gérald Darmanin annonce la fermeture d'une mosquée à Cannes accusée d'antisémitisme Rédigé par Edwy Malonga | Mercredi 12 Janvier 2022 à 12:05





« propos antisémites » tenus dans l'enceinte de la mosquée. « Nous fermons l'une des mosquées de Cannes car nous lui reprochons des propos antisémites, des soutiens au CCIF (Collectif contre l'islamophobie en France) et BarakaCity » ,



Ce dernier, qui a confirmé que c'est le lieu de culte du centre-ville, Al Madina Al Mounawara, qui est visé, a exprimé dans un communiqué de presse que « cette décision intervient après un travail minutieux de recherches des services de l’Etat et de multiples signalements effectués directement par la municipalité de Cannes depuis 2015 » . « Nous savons que l’immense majorité des musulmans qui fréquentent cette mosquée très ancienne ne partagent pas sa dérive ; certains nous avaient d’ailleurs alertés » , précise la municipalité.



La ville de Cannes, qui a dans son viseur le recteur de la mosquée Mustapha Dali, estime ainsi qu' « il revient donc de faire émerger de nouveaux dirigeants respectueux de la République française et du pays pour que le lieu de culte puisse alors rouvrir » . Avant d'ajouter : « S’il est important que chacun puisse pratiquer sa religion dans la dignité, il est vital pour la société française que les animateurs d’un lieu de culte ne soient pas des propagandistes hostiles au pays et qu’ils ne se positionnent pas contre la République française. » La mosquée comme Mustapha Dali n'ont pas encore réagi à cette annonce.



