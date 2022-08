Sur le vif États-Unis : une enquête sur de possibles meurtres en série visant les musulmans Rédigé par Lina Farelli | Lundi 8 Août 2022 à 08:00









Le corps de la quatrième victime, âgée d'une vingtaine d'années, a été découvert dans la nuit de vendredi 5 au samedi 6 août. Cette macabre découverte a été précédée par deux autres le 26 juillet et le 1er août. Leur point commun, outre leur confession et leur genre, est leur origine : ils sont tous issus de « l'Asie du Sud » (Afghanistan pour le premier, Pakistan pour deux autres), indique-t-on.



La police locale, qui a indiqué que le FBI participe à l'enquête, a publié des photos d'un véhicule qui pourrait avoir servi aux quatre meurtres, sans plus de précisions à ce stade. Elle a aussi enjoint les musulmans à faire preuve de vigilance et a annoncé des patrouilles renforcées autour des institutions musulmanes d'Albuquerque, qui se trouve être la plus grande ville du Nouveau-Mexique.



Un appel à témoins auprès de la population a été lancé par les autorités, de même que par le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR). Pour susciter un plus fort intérêt à l'affaire, l'organisation musulmane a même promis une récompense de 10 000 dollars à toute personne susceptible de fournir des informations menant à l'arrestation du suspect. Cette promesse de récompense s'ajoute à une autre de 20 000 dollars annoncée par l'organisation Crime Stoppers



Ces attaques ont été condamnées jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. Joe Biden s'est ainsi déclaré « outré et attristé » . La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a annoncé l'envoi d'agents supplémentaires pour épauler la police d'Albuquerque, décrivant les meurtres ciblés envers des musulmans d'actes « totalement intolérables » . « Chaque habitant du Nouveau-Mexique devrait se lever et s'opposer à ce genre de haine. Elle n'a pas sa place ni cette ville ni dans notre Etat. »



