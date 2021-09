Espagne : la collection de « timbres pour l’égalité » contre le racisme fait grand bruit

« timbres pour l’égalité »

« une campagne qui scandalise ceux qu'elle prétend défendre est toujours une erreur »

« une réalité injuste et douloureuse qui ne devrait pas exister »

« une voix à une génération attachée à l’égalité des droits et à la diversité »

« une manière très visuelle de dénoncer le racisme subi par des milliers de personnes en Espagne ».

Dans le cadre du Mois européen de la diversité, qui sensibilise à la lutte contre le racisme et pour l’inclusion de tous dans la société , et à l’occasion de l’anniversaire de la mort de George Floyd, la Poste espagnole, Correos, a décidé de lancer, fin mai, une collection de, une série de timbres dans quatre couleurs de peau, de la plus blanche à la plus noire.Le timbre le plus clair est vendu 1,60 €, le un peu plus foncé, 1,50 €, le mat, 0,80 € et le noir, 0,70 €. Les timbres avec la couleur noire sont ainsi deux fois moins chers que ceux avec la couleur claire. Un raté du service postal ? Des activistes espagnols ont dénoncé la campagne, à l’instar de l’historien Antumi Toasijé. Celui qui dirige le Conseil pour l'élimination de la discrimination raciale et ethnique (CERED) a appelé la Poste à cesser de vendre ces timbres, en affirmant qu’Face aux réactions indignées d’une telle campagne, la Poste a fait savoir que le prix était destiné à refléteret qu’il espérait que la campagne donneraitPour la fédération SOS Racismo avec qui Correos a conçu la campagne, il s’agit d’La démarche a été expliquée dans une vidéo promue par le rappeur et compositeur El Chojín.